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Культура

Український музикант з гурту Дзідзьо опинився між життям і смертю після загадкового отруєння

Український музикант з гурту Дзідзьо опинився між життям і смертю після загадкового отруєння

Український музикант Олег Турко, більш відомий як Лесик з гурту Дзідзьо, після кліничної смерті на очах у публіки просто посеред концерту минулого року в груді минулого року, задавалося, пішов на поправу.

Але, як повідомляє ТСН, зараз він знову у критичному стані. Ще до цього співак Юлік, посилаючись на слова подруги Лесика Марії Панчишин, написав у фотоблогу, що зі слів жінки, артист напередодні того концерту став жертвою злочинців, які хотіли отруїти його, а після смерті – заплямувати репутацію музиканта ще більше.

"У грудні Лесик Турко пережив клінічну смерть. Офіційно – зупинка серця. Але це не була кардіологія. І не хвороба. І навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини. Це стало причиною. Його отруїли. І не просто отруїли, а зробили це дуже цинічно, аби після смерті могти ще й очорнити", - повідомляють близькі до ситуації артиста.
Лікарі були вкрай обережні в прогнозах, адже раніше не стикалися зі схожими випадками. Навіть фахівці з реанімації не давали великих шансів на відновлення. Проте Лесик дивом вижив. Однак нещодавнє планове обстеження виявило ускладнення. 

"Лікарі фактично не бачили таких випадків, тому давали дуже обережні прогнози на його відновлення. Та, попри все, він не просто вижив, а й почав повноцінно повертатись до життя. Та нас спіткала ще одна біда. Під час планового огляду виявилося, що організм не витримав такої дози токсичних речовин і у Лесика почався стеноз аортального клапана. Тому йому потрібна термінова операція, вартістю понад 30 тисяч доларів", - йдеться у заяві.

Наразі збір коштів на лікування триває на сторінках у Facebook Юліка та Марії Панчишин.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

отруєннямузикантДзідзьо
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