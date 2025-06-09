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Ранковий дайджест ForUА: Україна відбила масовану атаку, виробництво ракет РФ призупинено, протести в США та золото України Євро-2025

Ранковий дайджест ForUА: Україна відбила масовану атаку, виробництво ракет РФ призупинено, протести в США та золото України Євро-2025

9 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • Новий антирекорд: Росія атакувала Україну 499 повітряними цілями за ніч — силам ППО вдалося знищити 479 із них, — ПС. Головною ціллю масованого комбінованого удару стала Рівненщина, яка пережила найжорстокішу атаку за війну.
  • Після точного удару ЗСУ завод «Прогрес» у Чебоксарах зупинився на невизначений термін, — Генштаб. Саме на цьому підприємстві виготовляють ключові компоненти для важкої бойової техніки: електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління. Вони є критично важливими для роботи таких платформ, як самохідні гаубиці та ракетні комплекси «Іскандер» — без цих систем ракети не здатні вийти на ціль.
  • Росіяни заявили, що Україна нібито зірвала обмін військовополоненими та тілами загиблих військових. У Києві цю інформацію спростували.
  • Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що наразі він проти вступу України до Євросоюзу.
  • Стрілянина, вибухи, спалені машини: Лос-Анджелес охоплений масовими протестами, а Гегсет вже готовий відправити 500 морських піхотинців для їх придушення.  Дональд Трамп направив 2000 бійців Національної гвардії до Лос-Анджелеса для придушення заворушень, спричинених рейдами проти мігрантів. Протести в Каліфорнії стають дедалі жорсткішими — учасники акцій застосовують піротехніку, підпалюють американські прапори й закидають правоохоронців камінням.
  • На Євро-2025 у Таллінні українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола «золото» в багатоборстві і стала наймолодшою абсолютною чемпіонкою Європи в історії України. Україна вперше за 29 років виграла медальний залік.
  • У Польщі переглянуть результати президентських виборів через заповнені з помилками протоколи на дільниця.
  • Ізраїльські військові зупинили яхту з пропалестинськими активістами, серед яких була Ґрета Тунберґ, на шляху до сектора Газа. За даними МЗС Ізраїлю, всі пасажири в безпеці, їм надали їжу та воду. Уряд Ізраїлю назвав місію провокацією для медіа й саморекламою, зазначивши, що на борту були лише «крихітні» обсяги допомоги.
  • Український F-16 вперше збив російський винищувач. У рамках оборони Сумської області Повітряні сили ЗСУ використовували літаки для бомбардування позицій ворога всередині країни і в Курській області.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

протести в СШАмасована атака рфзавод «Прогрес»
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