Виборчий скандал: перемога Навроцького опинилася під загрозою

У Польщі зростає напруга навколо результатів президентських виборів. Державна виборча комісія (PKW) планує перевірити протоколи з кількох округів через підозри у фальсифікації та численні помилки під час підрахунку голосів. Засідання з цього приводу відбудеться сьогодні о 17:00, повідомив член комісії Ришард Каліш.

Йдеться про другий тур голосування, який відбувся 1 червня. За офіційними даними, перемогу з мінімальним відривом здобув Кароль Навроцький з партії "Право і справедливість" (PiS), набравши 10 606 877 голосів. Його опонент — кандидат від "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський — отримав 10 237 286 голосів. Різниця між ними склала лише 369 591 голос.

Водночас кількість недійсних бюлетенів сягнула 189 тисяч, що спричинило хвилю обурення серед виборців. Понад 160 тисяч громадян уже підписали петицію з вимогою перерахунку голосів в округах, де були зафіксовані порушення або помилки.

Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав зберігати спокій і дочекатися офіційних результатів перевірки: «Я розумію емоції, але заздалегідь припускати, що вибори були сфальсифіковані, шкодить польській державі», — заявив він.

У канцелярії чинного президента також визнали окремі помилки, але назвали їх несуттєвими й такими, що не впливають на загальний результат. Водночас громадськість наполягає: за умов такої мінімальної різниці й кількості недійсних бюлетенів — перерахунок є необхідним.

Остаточне рішення щодо законності виборів ухвалюватиме Верховний суд Польщі після розгляду звіту виборчої комісії та поданих протестів.