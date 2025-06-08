NASA готується ховати астронавтів у космосі, – Scientific American

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) готується до можливих смертей за межами Землі та Міжнародної космічної станції (МКС). Це може статися під час виходів у відкритий космос, на Місяці чи далекому космосі, повідомив у колонці для журналу Scientific American американський патологоанатом і нейропатолог Пітер Каммінгс.

Жоден астронавт ніколи не вмирав від природних причин за межами Землі. Але заплановані місії стають дедалі довшими, а їхні цілі виходять за межі низької навколоземної орбіти. І астронавти NASA стають старшими. Їхній середній вік зараз становить близько 50 років.

NASA продовжило черговий цикл відбору астронавтів, у тому числі для залучення молодших членів екіпажу, які здатні впоратися з майбутніми тривалими місіями.

За словами Каммінгса, якби сьогодні хтось помер на борту МКС, його помістили б у герметичний контейнер, який є "модифікованою версією військового мішка для трупів" з функцією охолодження, усунення запахів і вологопоглинання, і позмістили у негерметичній зоні в очікуванні повернення на Землю.

Термін служби деяких контейнерів перевищував 40 днів, NASA також випробувало їх за допомогою скидання з висоти 5,8 м, імітуючи жорстку посадку. Наразі агентство готується до можливих смертей за межами МКС та Землі.

Якщо член екіпажу гине у космосі та його останки вдається знайти, то їх зберуть у спеціально розроблену тканину. Мета полягає не лише у тому, щоб запобігти забрудненню. Це ще психологічний аспект, спосіб зберегти гідність. З усіх "лідерських" досягнень, яких сподівається досягти будь-яке космічне агентство, перша в історії поява людського трупа в кадрі супутникової зйомки не входить до їх числа.

Якщо буде потрібне поховання на Місяці або в дальньому космосі, дані про місцезнаходження тіла занесуть до спеціального реєстру і відстежуватимуть. Частиною підготовки екіпажів стали протоколи, пов'язані з проведенням жалобних заходів поза Землі.

Астронавтам доручать провести просту церемонію на згадку про загиблого, а потім вони продовжать виконання своєї місії.

Юридичні повноваження щодо останків будуть збережені за країною, громадянином якої був покійний.

30 червня 1971 року екіпаж космічного корабля "Союз-11" - Георгій Добровольський, Владислав Волков та Віктор Пацаєв - загинули через розгерметизацію під час повернення на Землю. Метою їхньої місії була стиковка з першою у світі орбітальною станцією "Салют-1", її розконсервація та проведення низки наукових досліджень. Космонавти успішно впоралися з цими завданнями. Розгерметизація "Союзу-11" відбулася через конструктивну нестачу на висоті близько 100 км.

ForUa.com нагадує, у лютому 2025 року NASA запустило до Місяця модуль Athena зі станцією стільникового зв'язку.