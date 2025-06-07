Українські депутати продовжують показово під час війни купляти найдорожчі у світі автівки

Рекордсмени: Магера і Магомедов

Найдорожчу автівку у 2025-му серед парламентарів придбав ексчлен забороненого "Опозиційного блоку" Сергій Магера. У квітні 2025-го 68-річний нардеп став власником Audi Q8 2025 р.в. У салоні такий автомобіль коштує близько 5 млн грн – саме стільки, згідно з декларацією, і витратив парламентар, розповідає Oboz.ua.

У 2018-му Сергій Магера задекларував зарплату в Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча (обіймав посаду директора із регіонального розвитку) у розмірі 95 тис. грн за місяць (або 1,1 млн грн за рік). Роком раніше середньомісячна зарплата майбутнього нардепа складала 87,9 тис. грн. Уже у 2019-го, коли Магера звільнився та перейшов на роботу в Раду, його річна зарплата склала 32,7 млн грн (ймовірно, він отримав компенсаційні виплати).

На другому місці опинився колишній гендиректор "Авдіївського коксохіму" (висувався від "Опозиційного блоку", зараз не належить до будь-якої фракції) Муса Магомедов. У лютому 2025-го він витратив 2,8 млн грн на автомобіль BMW 7 Series M760Li 2021 року випуску. На майданчиках з продажу авто такі машини коштують від 3 млн грн. Народному депутату пощастило знайти таку автівку всього за 2,8 млн.

Муса Магомедов користується цим автомобілем ще з минулого року. Раніше у своїй декларації він зазначав, що орендував це авто. Дружина Магомедова Тетяна володіє автомобілем Porsche Panamera 2020 року випуску. Автівку купили за 3,4 млн грн. Магомедов торік декларував разом із дружиною заощадження в сумі 1,4 млн євро, 13,1 тис. доларів та 4,4 млн грн.

Усього автівки у 2025-му встигли задекларувати шестеро нардепів. Серед них – Максим Зуєв, Олександр Бакумов, Микола Кириченко та Андрій Клочко. При тому, на відміну від Магомедова та Магери, йдеться про невеликі суми та недорогі автівки. Торік у власність автомобілі отримали кілька десятків народних депутатів, однак найдорожче авто коштувало всього 2,5 млн грн.

Минулого року найдорожчу машину придбав нардеп Володимир Воронов ("Слуга народу"). Він купив Toyota Highlander 2024 року за 2,5 млн грн. На другому місці торік опинився Сергій Ларін (був членом партії "Опозиційна платформа – За Життя"). Він придбав Toyota Highlander 2024 року випуску (на майданчиках можна купити такий за 2,5 млн грн).

Депутат Бахмацької міської ради (Чернігівська область) Василь Булах побив всі рекорди. На Mercedes-Benz Maybach 2024 він витратив 9,8 млн грн. Варто зазначити, що депутат місцевої ради зарплату з бюджету не отримує, Булах займається агробізнесом.

Власники найдорожчих автомобілів серед чиновників та політиків

Особливе місце серед впливових власників елітних автівок займає колишній директор державного підприємства Міноборони "Оборонавторемсервіс" Валентин Слободянюк (попереднє його прізвище – Штика). Він ще у 2022-му, обіймаючи відповідальну посаду, за версією слідства, в інтересах двох росіян купив та розмитнив, скориставшись пільгою, Ferrari Roma 2020 року випуску. Для купівлі цього авто він начебто взяв позику (власних заощаджень на таку машину не вистачило б) у Дениса Запасного в розмірі 6,5 млн грн.

Ferrari коштувало 6,4 млн грн. Тепер Слободянюк фігурує в цивільній справі: Запасний вимагав через суд повернути позику, а також у кримінальній – за недостовірне декларування. "Наприкінці квітня 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення РФ, у громадян РФ, які постійно проживають на території ЄС, 1983 р.н., та громадянки РФ та Панамської Республіки (громадянство одержано за інвестиційною візою), 1981 р.н, зважаючи на дію на той час в Україні законодавства, що дозволяло безоплатне розмитнення автотранспортних засобів, у зв'язку з плануванням придбати коштовний автотранспортний засіб на території ЄС виник план, спрямований на зменшення його вартості шляхом ухилення від сплати податку на додану вартість", – йдеться в матеріалах справи.

На той момент директор оборонного підприємства придбав автівку для росіян. Варто зазначити, що остаточне рішення суд не ухвалив, тож стверджувати, що Слободянюк дійсно став учасником схеми, поки що зарано.

Абсолютний рекордсмен, який легко міг би очолити клуб можновладців – любителів елітних авто, – 53-річний нардеп, член "Довіри" Геннадій Вацак. Він став власником першого в Україні електричного Rolls-Royce Cullinan 2023. Автівку Вацак оформив на свою компанію "Кондитерський дім "Вацак". У декларації не вказана вартість такого авто, однак на спеціалізованих майданчиках ціна досягає 25 млн грн. Зелений Rolls-Royce компанія нардепа зареєструвала в травні 2023-го.

А в лютому 2022-го на цю ж компанію оформили новенький чорний Rolls-Royce Ghost. Ціна такої автівки сягає 18 млн грн. Нардеп оформив на свій бізнес, крім двох Rolls-Royce, ще цілу низку дорогих авто, наприклад, Lamborghini Urus 2022 року випуску, вартість якого сягає понад 15 млн грн. У власності дружини – Bentley Bentayga 2018, вартість якої складає близько 7 млн грн.