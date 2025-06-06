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Технології

На Місяці розбився безпілотний модуль

На Місяці розбився безпілотний модуль

Безпілотний місячний посадковий модуль Resiliencе японської компанії Ispace, ймовірно, розбився об поверхню Місяця під час спроби посадки, що стало черговою невдачею через два роки після першої невдалої місії. Про це повідомили у компанії, передає Reuters.

Ispace сподівалася приєднатися до американських фірм Intuitive Machines та Firefly Aerospace, які вже здійснили успішні комерційні висадки на Місяць на тлі глобальної гонки, яка включає державні місячні місії з Китаю та Індії.

Як зазначається, хоча ця невдача означає чергову багаторічну паузу в комерційному доступі Японії до Місяця, країна залишається відданою програмі Artemis, яку очолюють США.

Повідомляється, що Resilience, другий місячний посадковий модуль iSpace, мав проблеми з вимірюванням відстані до поверхні та не зміг достатньо швидко уповільнити свій спуск.

Можливі справді різноманітні сценарії, включаючи проблеми з силовою установкою, програмним або апаратним забезпеченням, особливо з датчиками, - заявив на пресконференції головний технічний директор Ispace Рьо Удзіє.

Resilience перевозив чотириколісний марсохід, побудований люксембурзькою дочірньою компанією Ispace, та п'ять зовнішніх корисних вантажів загальною вартістю 16 млн доларів, у т.ч. наукові інструменти від японських фірм та тайванського університету. Посадковий модуль був спрямований на Море Фрігоріс, базальтову рівнину приблизно за 900 км від північного полюса Місяця.

Як відомо, торік Японія стала п'ятою країною у світі, яка здійснила м'яку посадку на Місяць, після колишнього Радянського Союзу, Сполучених Штатів, Китаю та Індії, коли національне агентство аерокосмічних досліджень Японії здійснило посадку модуля SLIM.

Того ж року уряд підписав угоду з NASA про залучення японських астронавтів до місячних місій Artemis та підтримав дослідницькі проєкти приватних компаній щодо майбутнього розвитку Місяця, враховуючи транспортні можливості Ispace.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дослідження космосу
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