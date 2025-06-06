Кінець безкоштовним послугам: Рада дозволила ЦНАПам стягувати плату

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №4380, що має на меті впорядкувати систему оплати за адміністративні послуги. Це рішення покликане забезпечити покриття витрат на функціонування Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) та привести вартість послуг у відповідність до реальних затрат.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці вказують, що наразі плата за багато послуг є символічною (наприклад, 13,60 грн за реєстрацію місця проживання або 85 копійок за реєстрацію шлюбу). Деякі послуги, такі як реєстрація бізнесу чи землі, взагалі були безоплатними для споживачів.

Як зміниться вартість адмінпослуг:

- Законопроєкт №4380 пропонує встановити конкретні розміри адміністративного збору за понад 170 найпопулярніших адміністративних послуг. Мінімальна ставка збору становитиме 20 грн.

- Реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які раніше були безоплатними, коштуватимуть 100-200 грн.

- Плата за реєстрацію шлюбу зросте з нинішніх 85 копійок до 200 грн.

- Для електронних послуг передбачена знижка у 25%.

Які послуги залишаться безоплатними:

- Послуги у сфері соціального захисту населення.

- Пенсійні послуги.

- Послуги для неповнолітніх осіб (включно з отриманням першого паспорта громадянина України та реєстрацією місця проживання).

- Послуги для осіб, які потребують особливого захисту.

Оплачувати адміністративні послуги українці зможуть у банках або ж за допомогою електронних сервісів. Законопроєкт також передбачає, що у населених пунктах, де відсутні банківські установи, ЦНАПи зможуть здійснювати самостійне касове обслуговування.