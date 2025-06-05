4 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

РФ рятує свої стратегічні бомбардувальники перекидаючи їх поближче до США, — монітори. Зазначається, що РФ розосередила борти Ту-160 по всій території Росії через загрозу БПЛА.

Більшість базових послуг у ЦНАПах скоро стануть платними: ВР підтримала законопроєкт у першому читанні. Реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які були безплатними, коштуватимуть до 200 грн, а плата за реєстрацію шлюбу зросте з 85 копійок до 200 грн.

Василь Ломаченко офіційно завершує боксерську кар'єру: він зробив відповідну заяву у соцмережах. Востаннє Ломаченко виходив у ринг у травні минулого року, коли здолав колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Кремль повністю перейшов у режим жертви, путін обрав нову тактику щоб обдурити Трампа, — Sky News. Мета полягає в тому, щоб перевернути ситуацію щодо України, виставити себе потерпілою стороною та змусити Дональда Трампа повірити, що Росія має право відповісти на атаку БпЛА на її дальні бомбардувальники.

НАТО виділить Україні €20 млрд додаткової військової допомоги, — генеральний секретар Альянсу Рютте.

Доведеться дозволити Україні та рф трохи побитися, перш ніж укладати мирну угоду, — Трамп.

Росія, ймовірно, нанесе удар по урядовому кварталу, по вулиці де знаходиться Рада та Кабмін, — Костенко.

Ціни на продукти в Україні наблизилися до рівня європейських сусідів, а подекуди і перевищили їх, — НБУ.