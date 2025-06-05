Культурна дипломатія в дії: Три українські фільми на кінофестивалі в Румунії

Кіно, як добре відомо - один з найкращих засобів зробити громадян іншої країни друзями своєї. А маючи на увазі те, що Румунія - союзник Україні на Чорному морі, участь відразу трьох українських кінопроектів в кінофестивалі в Румунії -подія не тільки культурна.

Отже. як повідомляє ДержКіно України, з 13 по 22 червня у місті Клуж-Напока відбудеться Transilvania International Film Festival(TIFF.24) — наймасштабніший фестиваль повнометражного кіно в Румунії. Цьогоріч у програмі — три українські кінопроєкти:

«Ти — Космос» режисера Павла Острікова, створений за підтримки Держкіно, буде представлено у секції Tomorrow Is Fear.

«2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова покажуть у секції No Limit.

Український проєкт «На Різдво обіцяють сніг» пройшов міжнародний конкурсний відбір та буде представлений на пітчингу в межах TIFF.24.

TIFF.24 також включає інші секції, такі як: Supernova, Full Moon, What’s Up, Doc?, RomanianDays та Official Competition, які охоплюють широкий спектр жанрів і форматів фестивалю.

TIFF — це перший та найбільший кінематографічний фестиваль Румунії, заснований у 2002 році, який щороку відкриває сміливе авторське кіно та підтримує нові голоси в кінематографі.