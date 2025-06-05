Україна планує отримати 1,3 мільярда євро на створення власного озброєння, включаючи артилерію, дрони та ракети, протягом 2025 року. Ця значна фінансова підтримка буде надана за так званою "данською моделлю", а частина коштів надійде від прибутків із заморожених російських активів. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Ці домовленості були досягнуті під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де міністр оборони України Рустем Умєров обговорив деталі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.

Міністри підтвердили передачу першого траншу у розмірі 428 мільйонів євро, який найближчим часом надійде від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Ці кошти будуть спрямовані на негайне виробництво української зброї, зокрема артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів.

"Загалом оборонна підтримка України за «данською моделлю» масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів", — зазначили у Міноборони.

Рустем Умєров також додав, що Україна працює над новими стратегічними рішеннями щодо інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну", а також розгортання виробництв європейських оборонних компаній на території України.

"Данська модель" та її значення

"Данська модель" є інноваційним підходом до забезпечення України зброєю власного виробництва, який передбачає залучення інвестицій від країн-партнерів. Натомість, союзники отримують доступ до українських технологій та виробничих можливостей.

На нещодавньому засіданні у форматі "Рамштайн", що відбулося 4 червня, однією з ключових тем було саме виробництво української зброї у країнах-партнерах. За словами Рустема Умєрова, союзники пообіцяли Україні безпрецедентну військову підтримку. Зокрема, Велика Британія оголосила про рекордну допомогу в розмірі 350 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання дронів, а Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Нові пакети допомоги також виділяють Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Канада та Швеція.

Ця ініціатива підкреслює зростаючу увагу міжнародної спільноти до посилення оборонно-промислового комплексу України та її здатності самостійно забезпечувати свої потреби у зброї.