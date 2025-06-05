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Росія має ресурси для тисяч ударів безпілотниками, - Гілі

Росія має ресурси для тисяч ударів безпілотниками, - Гілі

РФ має достатньо ресурсів, щоб зберігати високу інтенсивність дронових ударів по Україні щонайменше до кінця поточного року. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на брифінгу після 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Росія регулярно запускає понад 300 безпілотників на день. Це суттєве зрушення. І за нашими оцінками, з такими темпами вони можуть продовжувати атаки протягом усього 2025 року», — наголосив Гілі.

За його словами, РФ значно наростила власне виробництво безпілотників, зокрема типу «Shahed», які постачаються з Ірану або виготовляються за іранською технологією на російських підприємствах. Масовані удари дронами стали ключовою тактикою Кремля для виснаження української ППО, знищення енергетичної інфраструктури та терору цивільного населення. Тільки в травні було зафіксовано понад 2 500 запусків дронів-камікадзе типу «Shahed», з яких більшість були знищені силами ППО, але частина досягла цілей

Гілі наголосив, що такий масштаб дронових атак вимагає рішучої міжнародної відповіді, зокрема через постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, зенітно-ракетних комплексів, радарів та засобів радіоелектронної боротьби. Міністр підтвердив, що Велика Британія вже передає нові комплекси ППО та боєприпаси.

Аналітики вказують на зростаючу потребу України в далекобійних системах ППО типу Patriot і SAMP/T, а також в модернізації систем радіолокаційного виявлення та мобільних зенітних груп.

Теги:

Гілідронові атаки
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