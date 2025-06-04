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Зустріч Єрмака та Рубіо: обговорили подальший хід переговорів та посилення підтримки

Зустріч Єрмака та Рубіо: обговорили подальший хід переговорів та посилення підтримки

У Вашингтоні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся та поговорив із держсекретарем США та виконуючим обов’язки радника з національної безпеки Марком Рубіо. Про це він написав у Telegram.

Єрмак та Рубіо обговорили ситуацію на фронті, потребу посилити підтримку України в сфері протиповітряної оборони.

– Також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде, та важливість повернення всіх заручників та викрадених РФ дітей, – додав Єрмак.

Зі свого боку Єрмак наголосив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, проте РФ проти, тому необхідні додаткові санкції.

Сторони домовилися координувати подальші дії.

До речі,  28 травня державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав до конструктивного діалогу з Україною на шляху до завершення війни.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Україна-СШАМарк РубіоАндрій Єрмак
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