Нову освітню платформу для ветеранів, військових і їхніх родин започаткували БФ молодіжної ініціативи “Надія” та Віта Присяжнюк у партнерстві з Даніілом Дробинським

Ініціативу презентували під час освітнього форуму за участю лідерів думок та героїв сучасності – військових, журналістів, психологів, громадських діячів та медиків. Онлайн-платформа надаватиме безкоштовне навчання з веброзробки, дизайну, маркетингу та SMM. Мета — не лише знання, а й нова професія та стабільний дохід.

Сергій Волинський – Герой України, ветеран морської піхоти, відзначив як спікер на форумі:

“Найголовніше – не втрачати себе. Найголовніше – йти, говорити, не боятися, проштовхуватись всюди самостійно і знаходити в собі сили. Я вважаю, що ні фронт, ні полон, ні поранення – це не обмеження, які забороняють якимось чином працювати або самореалізовуватись сьогодні. Тому я дуже вдячний громадським організаціям, фундаціям, які допомагають знайти в собі сили, вірити в себе і знати, що ця держава точно потребує вас”.

“Ми хотіли тут зібрати і зосередити і ветеранів, і військових, і тих, хто представляють їхні інтереси. І ту відповідальність, яку ми несемо – знайти оборонця, зниклого безвісти, повернути його з полону і в подальшому допомогти йому реалізуватися, ветерану, який повернувся з передової, людині, яка відслужила, яка має фізичні можливості чи яка обмежена у своїх можливостях – це і є наша задача”, – розповіла під час заходу Юлія Павлюк – керівниця центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Крім того, на форумі виступили:

Василіса Степаненко – українська журналістка, продюсерка документального фільму «20 днів у Маріуполі», якій отримав премію «Оскар» разом із фотожурналістом Євгеном Малолеткою та відеожурналістом Мстиславом Черновим поїхала до Маріуполя, де вони стали єдиними представниками міжнародних ЗМІ, які перебували в оточеному місті. Лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка, Пулітцерівської премії за служіння суспільству.

Мамонова Марʼяна – капітан медичної служби, нагороджена орденом «За мужність» III ступеню, рятувала життя під час оборони Маріуполя будучи вагітною, звільнена з полону, ветеранка, лікар- психотерапевт який працює зі звільненими з полону в центрі ментального здоров’я “Unbroken”

Ксенія Літвінова – фітнес-експерт телеканалу «1+1», зіркова тренерка з 27-ми річним досвідом та авторка унікальних фітнес-програм. Займається з ветеранами і військовими, які проходять реабілітацію .

Бондаренко Анна – магістерка з екстремальної та кризової психології, консультантка КПТ низької інтенсивності, волонтерка лінії #ВартоЖити для військових та їхніх близьких. Дійсна членкиня української асоціації когнітивно-поведінкової терапії.

Олена Добича – юристка, громадська діячка, дружина захисника Маріуполя, голова громадської організації «Полігон 56 Бердянськ» та глава правління Асоціації громадських організацій «Адамант».

Також були присутні ветерани з реабілітаційного центру «Tytanovi” і піаніст – віртуоз Євген Хмара .

“Чому ми почали програму ІТ-навчання для ветеранів? Бо для нас ветерани — не “після війни”. Ветерани — це зараз. Це ті, хто продовжує тримати країну. Тому ми започатковуємо новий напрямок підтримки – в тилу.

«Ми тут, щоб ви не зупинялись. А рухались — разом. У нову сферу. У нове життя. Ми віримо в країну, яка будується не після війни, а вже під час. І будується саме завдяки вам — ветеранам, які не здались ні в окопі, ні після нього.», – сказала у своїй промові Віта Присяжнюк, співзасновниця БФ молодіжної ініціативи “Надія”, ініціаторка і засновниця освітньої платформи для ветеранів.

Куратор і співзасновник платформи Данііл Дробинський вже планує, як проходитиме навчання:

“Це – проект на декілька років. Курси будуть оновлюватися. Вся команда, ментори – не теоретики, а практики, співвласники бізнесу. Вони будуть побудовані на практиці. Основна задача в тому, щоб учні вийшли не просто з базою знань, а ще й почали заробляти на цьому кошти”.

Навчання профінансують БФ молодіжної ініціативи “Надія” разом з партнерами – IT-компаніями. Найближчим часом планується два офлайн-заходи, які будуть анонсовані на сторінках фонду.

Дізнайтеся більше про роботу фонду: nadia-fund.com

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