Газпром відмовився від проєкту газового хабу в Туреччині

Російський "Газпром" тихенько "відклав у довгий ящик" плани створення нового газорозподільного хабу в Туреччині. Про це пише агентство Bloomberg.

Оскільки газопроводи "Північний потік" не працюють, а транзит газу через Україну припинився 1 січня 2025 року, російський Газпром розглядав Туреччину, як "шлях до Європи".

Проте, як пише Bloomberg, після місяців розгляду варіантів у компанії дійшли висновку, що проєкт є невигідним, і переважно зупинили роботу.

Серед можливих причин, чому "Газпром" згорнув проект, журналісти називають називають обмежену пропускну спроможність турецьких газопроводів у південну Європу, а також небажання Анкари продавати газ спільно з компанією із РФ.

За таким сценарієм "Газпром" виступав би у ролі постачальника. Крім того це це суттєво обмежувало російський вплив на хаб.

Відмова від цього хабу для "Газпрому" закрила можливість відновити хоча б частину поставок газу до Європи, які приносили близько $8 млрд доходу на місяць.

З пропозицією створити величезний газорозподільний хаб виступив ще у жовтні 2022 року російський диктатор Володимир Путін. Але, як повідомили джерела агентства, дехто у компанії від початку скептично ставився до цієї ідеї.