Гарвард бореться за $2,5 мільярда доларів, які заблокував Трамп

Гарвардський університет звернувся до федерального суду з проханням ухвалити рішення в порядку спрощеного судочинства про розмороження близько 2,5 млрд дол. федеральних коштів на важливі дослідження, які зупинила адміністрація Трампа.

Про це повідомляє у вівторок The Hill, передає Укрінформ.

«Це означає, що суддя ухвалить рішення без повного судового розгляду», – зауважується у повідомленні.

У своїй заяві юристи університету обґрунтували необхідність цього тим, що адміністрація Трампа не припиняє спроби «покарати Гарвард будь-якими можливими механізмами».

Наступне слухання по справі призначено на 21 липня. Причому Гарвард просить винести рішення в спрощеному порядку до 3 вересня – до дати, яка є кінцевим терміном, коли університет має погасити певні фінансові зобов’язання за федеральними грантами.

Кошти, які заморозив уряд Трампа, призначені для фінансування проєктів, пов’язаних із питаннями громадського здоров’я та національної безпеки.

Читайте також: Трамп пригрозив скоротити фінансування Гарварду ще на $3 мільярди через іноземних студентів

Як повідомлялося, Білий дім заморозив фінансування після того, як Гарвард відмовився задовольняти вимоги нової адміністрації щодо зміни процесу найму та вступу, а також скасування програм різноманітності, рівності та інклюзії.

Раніше Гарвард виграв у справі проти федерального уряду, який намагався перешкодити університету приймати та утримувати іноземних студентів.