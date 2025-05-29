Політика Дональда Трампа кинула тінь на розумові здібності Беррона Трампа, Меланія сполохалася

Американці в мережі логічно припустили, що протистояння між президентом США Дональдом Трампом та Гарвардським університетом спричинене тим, що молодшого сина Трампа — Беррона — звідти відрахували. Однак перша леді Меланія Трамп зараз заперечує це, що засвідчує, безвідносно до правдивости інформації, про величезні репутаційні втрати президентської родини.

Втім, за допомогою речника офісу Меланії Трамп Ніка Клеменса родина Трампів заперечила цю інформацію в коментарі виданню Palm Beach Post.

За словами речника, Беррон навіть не подавав заявку на вступ до Гарварду, тому «будь-яке твердження про те, що він або хтось від його імені подавав заявку, є абсолютно неправдивим».

Під час одного зі своїх передвиборчих мітингів у 2024 році Дональд Трамп розповідав, що його молодший син навчається в коледжі, вступивши «до всіх коледжів, куди хотів». Згодом стало відомо, що Беррон навчається у Школі бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті, яку, як очікується, закінчить 2028 року.

Нагадаємо, нещодавно адміністрація Трампа скасувала право Гарвардського університету на зарахування іноземних студентів. Тепер студенти з інших країн мають перевестися до інших закладів освіти, інакше втратять свій легальний статус.

Це сталося після того, як університет відмовився надати інформацію, яку вимагали про деяких іноземних студентів, а також продовжило протистояння Трампа з університетом останніми місяцями.

Приміром, ще у квітні Гарвард вирішив судитися з адміністрацією американського президента через замороження фінансування вишу на 2,2 мільярда доларів.

А 20 травня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США припинило надання університету федеральних грантів на суму 60 мільйонів доларів, бо заклад нібито не зміг протидіяти антисемітським домаганням та етнічній дискримінації.

Нагадаємо, що Гарвардський університет пропонував різноманітні українські програми та наукові дослідження в різних царинах, зокрема через Український науковий інститут та Гарвардську літню школу українознавства. Ці програми охоплювали широке коло тем, від історії та культури України до її сучасних проблем.