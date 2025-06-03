Для учнів за кордоном запустили онлайн-платформу з вивчення українських предметів

Міністерство освіти і науки запустило платформу “Українознавчий компонент”, яка покликана допомогти учням за кордоном здобувати українську освіту дистанційно та водночас навчатися в іноземних школах. Школярам пропонують скорочену програму навчання по 5-8 годин на тиждень та лише ті предмети, яких немає в іноземних закладах освіти.

Про це повідомили на ресурсі “Освіта,ua”.

На платформі можна вивчати українську мову, українську літературу, історію України, географію, основи правознавства та захист України. Решту предметів, яку дитина вивчає в іноземному закладі освіти, по поверненню додому перераховуватимуть учням за спеціальною шкалою.

Метою проєкту є зменшення навантаження для українських школярів, які продовжують навчатися в українських школах у дистанційному режимі та відвідують іноземні школи.

Додатково на платформі “Українознавчий компонент” оновлять програми для учнів 9-11 класів та збільшать кількість годин, щоб майбутні випускники змогли обрати математику, іноземну мову та третій предмет для НМТ за вибором та підготуватись до складання НМТ, перебуваючи за кордоном.

Для того, аби доєднатися до навчання на платформі, батьки або учні повинні авторизуватися через id.gov.ua, створити профіль дитини, обрати свої школу і клас та сформувати заявку. Відповідь від школи повинна надійти протягом 5 робочих днів.