Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації української переговорної групи, - ЦПД

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони України заперечує повідомлення Москви про нібито зустріч помічника російського диктатора Владіміра Мединського з міністром оборони України Рустемом Умєровим.



«Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації української переговорної групи. Мединський заявив про нібито «двосторонню зустріч» з Умєровим перед переговорами в Стамбулі. Ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.



У ЦПД зауважують, що зустріч відбулась у присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником, а заяви про буцімто «закриті домовленості», досягнуті на цій зустрічі, є «маніпуляцією, спрямованою на підрив довіри до української переговорної групи».



За даними Центру протидії дезінформації, російська пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку проти українських представників на переговорах у Стамбулі.

«Усередині України поширюватимуться вкиди з елементами конспірології про нібито особисті звʼязки представників делегації з росіянами. На західну аудиторію – меседжі, що нібито саме Україна «затягує мирні перемовини». Тоді як саме РФ систематично уникає домовленостей про припинення вогню. Мета – підмінити реальінсть та навʼязати наратив, у якому агресор видає себе за «миротворця», – йдеться у повідомленні українського Центру протидії дезінформації