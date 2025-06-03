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Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації української переговорної групи, - ЦПД

Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації української переговорної групи, - ЦПД

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони України заперечує повідомлення Москви про нібито зустріч помічника російського диктатора Владіміра Мединського з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

«Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації української переговорної групи. Мединський заявив про нібито «двосторонню зустріч» з Умєровим перед переговорами в Стамбулі. Ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

У ЦПД зауважують, що зустріч відбулась у присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником, а заяви про буцімто «закриті домовленості», досягнуті на цій зустрічі, є «маніпуляцією, спрямованою на підрив довіри до української переговорної групи».

За даними Центру протидії дезінформації, російська пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку проти українських представників на переговорах у Стамбулі.

«Усередині України поширюватимуться вкиди з елементами конспірології про нібито особисті звʼязки представників делегації з росіянами. На західну аудиторію – меседжі, що нібито саме Україна «затягує мирні перемовини». Тоді як саме РФ систематично уникає домовленостей про припинення вогню. Мета – підмінити реальінсть та навʼязати наратив, у якому агресор видає себе за «миротворця», – йдеться у повідомленні українського Центру протидії дезінформації

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЦПД
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