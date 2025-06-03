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Міхаель Чеботар: Забудовники Києва шукають нові шляхи

Міхаель Чеботар: Забудовники Києва шукають нові шляхи

Стратегічний бізнес-радник Міхаель Чеботар спеціально для ForUA.

Ринок нового будівництва в Києві переживає складні часи, позначені значним скороченням видачі нових дозволів. В умовах невизначеності та зниженої купівельної спроможності забудовники змушені шукати нестандартні стратегії для стимулювання попиту та відновлення активності.

В умовах фактичної відсутності нових дозволів девелопери вдаються до різних тактик адаптації. Серед них – переформатування вже наявного житлового фонду: подрібнення великих квартир для залучення ширшого кола покупців, переобладнання приміщень під орендне житло та пропонування вигідних умов розтермінування платежів. Проте експерти наголошують, що ці заходи є скоріше способом утриматися на плаву, а не повноцінною трансформацією ринку.

Водночас спостерігається чітка тенденція до переходу деяких забудовників до довгострокових орендних стратегій. В умовах воєнного стану та економічної нестабільності люди все більше цінують гнучкість, а не постійність. Рухливість стає важливішою за право власності, що робить проєкти під довгострокову оренду, які раніше вважалися нішевим продуктом, цілком реальною альтернативою.

Окрім житлового сегменту, девелопери проявляють інтерес до комерційної нерухомості, зокрема медичних центрів, логістичних комплексів та об’єктів компактної роздрібної торгівлі. Ці формати вирізняються меншою потребою в капіталовкладеннях, простішою процедурою отримання дозволів та коротшими термінами реалізації.

Географічно спостерігається часткове переміщення капіталу в західні регіони України, які вважаються більш стабільними та мають передбачуваніше управління.

Щодо державної підтримки житлового будівництва, наразі існуючі програми, такі як “єОселя” та муніципальні пілотні проєкти, хоч і є позитивним сигналом політичної уваги до цієї сфери, але не мають системного та радикального впливу на ринок. Тим не менш, експерти вважають, що сама поява цих ініціатив свідчить про початок політичного зсуву у цьому напрямку.

Існує думка, що хоча наразі спільних проєктів держави та девелоперів ще немає, останні вже уважно придивляються до можливостей співпраці. За умови стабілізації політичної та безпекової ситуації в країні, очікується рішучий розворот девелоперів у бік розвитку орендного та змішаного житла, що може стати ключовим фактором відновлення активності на ринку нерухомості Києва.

Теги:

нерухомістьМіхаель Чеботардевелопери
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