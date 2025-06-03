Три українські університети увійшли до світового рейтингу CWUR 2025

ри українські вищі навчальні заклади увійшли до престижного світового рейтингу університетів за версією Центру світових університетських рейтингів (CWUR) за 2025 рік. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті організації.

До списку найкращих університетів світу потрапили:

Інститут математики НАН України у Києві – посів 1262 місце.

– посів місце. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – на 1535 позиції.

– на позиції. Харківський фізико-технічний інститут – зайняв 1543 місце.

Ці результати підкреслюють стійкість та науковий потенціал українських навчальних та наукових установ, незважаючи на складну ситуацію в країні.

Водночас, CWUR також оприлюднив ТОП-10 найкращих університетів світу у 2025 році:

Місце Університет Країна 1 Гарвардський університет США 2 Массачусетський технологічний інститут США 3 Стенфордський університет США 4 Кембриджський університет Велика Британія 5 Оксфордський університет Велика Британія 6 Прінстонський університет США 7 Пенсильванський університет США 8 Колумбійський університет США 9 Єльський університет США 10 Чиказький університет США

Наведена таблиця демонструє лідерство американських та британських університетів у світовій системі вищої освіти.