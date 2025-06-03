Брюссель гальмує: підготовка 18-го пакету санкцій зависла

Попри заклик США до скоординованих дій, Європейський Союз навряд чи встигне узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії до саміту G7, що має відбутися 16 червня в Канаді. Про це повідомляє EUobserver із посиланням на джерела серед європейських дипломатів.

Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь під час візиту до Європи закликали союзників пришвидшити санкції. США вже наступного тижня планують ухвалити законопроєкт про обмеження експорту російської нафти та урану. Водночас Єврокомісія ще не надала юридичних текстів пропозицій для 18-го пакета санкцій.

Згідно з планами Єврокомісії, нові обмеження мають бути спрямовані передусім на енергетичні доходи Росії. Очікується, що до пакету увійдуть санкції проти російських банків, інфраструктури Nord Stream та перегляд "стелі" цін на нафту. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ці заходи в координації зі США мають посилити вплив санкцій.

Тим часом у Вашингтоні Сенат готується ухвалити законопроєкт, що передбачає запровадження 500-відсоткових мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, газ або уран. Хоча ініціатива спрямована на тиск на Китай та Індію — основних покупців російських енергоносіїв — вона може боляче вдарити і по деяких країнах ЄС. Зокрема, це Угорщина, Словаччина, Чехія, Франція, Бельгія, Італія та Іспанія, які досі імпортують російські енергоносії в тій чи іншій формі.

Крім того, одним із найбільш чутливих пунктів обговорення в ЄС є можливе обмеження на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії, обсяг якого становить близько 7 млрд євро на рік. Але тут, як і раніше, очікується спротив з боку Угорщини, яка систематично блокує енергетичні санкції проти Кремля.

Як визнають самі дипломати в Брюсселі, досягти консенсусу до саміту G7 буде складно: юридичних текстів щодо нового пакету ще немає, а суперечки між країнами-членами тривають. Найреалістичнішим терміном називають кінець червня, коли заплановані заключні перед літніми канікулами зустрічі лідерів ЄС.

Таким чином, хоча США і демонструють рішучість щодо посилення тиску на Росію, розбіжності всередині Євросоюзу можуть зірвати спроби діяти в унісон.