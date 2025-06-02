З 1 вересня зростуть доплати українським вчителям, – МОН

З 1 вересня 2025 року всім вчителям, які працюють у школах, встановлять обов’язкову доплату в розмірі 2 600 грн, яка не залежатиме від бюджетів громад. Причому чим більше у педагога годин, тим більшу доплату він отримає.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташко .

Додаткові кошти в держбюджеті

– У нас понад 103 млрд гривень у державному бюджеті, які передбачено на зарплати вчителів. Зарплата зростає, так само як і зростають соціальні стандарти. Однак, очевидно, цього замало, – сказав Сташко.

Заступник міністра також нагадав, що минулого року з ініціативи президента уряд виділив додаткові 12 млрд гривень для доплат педагогам, які працюють в умовах війни.

Як зміниться розмір доплат

Із 1 січня 2025 року всім педагогам закладів загальної середньої освіти встановили доплату в розмірі 1 300 грн (1000 грн “на руки”), незалежно від їхнього педагогічного навантаження.

– Тобто навіть якщо у вчителя в школі один або два уроки на тиждень, все одно він отримує 1 000 грн. Вчитель, у якого більше однієї ставки, отримує пропорційно більше, – пояснив чиновник.

Восени ця сума має зрости. За словами заступника міністра, доплата становитиме вже 2 600 грн (або 2 000 – “на руки”). Що дозволить незначно, але все ж збільшити ті доходи, які отримують наші вчителі

Незалежно від бюджету громад

Чиновник також підкреслив, що ці виплати не залежать від бюджетів громад. Сташків уточнив, що доплата має окрему субвенцію і власний код.

– Для всіх педагогічних працівників, незалежно від того, чи є кошти у громади чи ні. Вона (доплата – ред.) окремо розраховується для кожного педагогічного працівника. І окремо надходить з державного бюджету до місцевих бюджетів, – зазначив він.

Залежить від навантаження

Сташків додав, що розмір доплати залежить від педагогічного навантаження.

– Тобто чим більше у вчителя годин у школі, тим більше, відповідно, доплати він отримає. Але не менше тисячі. І її зростання закладено вже в цьому році. І відповідні кошти закладені в державному бюджеті, – розповів Сташків.

Він також повідомив, що вже виділено кошти на перше півріччя, а з вересня буде додатковий розподіл коштів.