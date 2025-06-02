Путінський пішак цинічно висловився про українських дітей, яких вкрала країна-агресор

Під час перемовин у Стамбулі голова російської делегації Владімір Мединський відреагував на пропозицію України повернути депортованих українських дітей цинічним проханням. Про це розповів журналіст видання Economist Олівер Керрол з посиланням на джерело, обізнане з перебігом перемовин.

Слова Мединського пролунали тоді, коли українська сторона передала список сотень дітей, депортованих до Росії. Після цього голова російської делегації сказав: «Не влаштовуйте виставу для європейських бабусь із розбитим серцем, у яких і своїх дітей немає».

Крім того, за даними Керрола, росіяни вимагали, щоб на перемовинах не було представників США – так само як і під час першого раунду перемовин.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна.

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний.

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій. До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.