Україна домовилася з країною-агресором про новий обмін полоненими

Делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про подальші обміни полоненими, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми домовилися про обмін і незабаром повідомимо про деталі обміну. Ми зосередилися на тих, хто отримав серйозні поранення, хто хворий. Ми зосередилися на категоріях молодих людей та інших категоріях, а також на обміні тілами загиблих", - сказав міністр під час брифінгу у Стамбулі.

За його словами, деталі будуть оприлюднені трохи пізніше.

Українська сторона на перемовинах у Стамбулі передала російській стороні список незаконно депортованих або примусово утримуваних українських дітей, яких потрібно повернути, повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях", - написав він у телеграмі у понеділок.

Він нагадав, що ще у березні на зустрічі в Джидді Україна підтвердила готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою.

"Повернення українських дітей - невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність - це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", - наголосив керівник Офісу президента України.