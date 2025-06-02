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Рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу за версією Forbes у 2025 році

Рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу за версією Forbes у 2025 році

Авторитетне фінансове видання Forbes оприлюднило свій щорічний рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу у 2025 році. Першу сходинку престижного списку посів мадридський "Реал", вартість якого сягнула рекордних 6,75 мільярда доларів. Річний дохід "вершкових" також вражає – 1,129 мільярда доларів.

Другу позицію у рейтингу посів англійський "Манчестер Юнайтед" з оцінкою у 6,6 мільярда доларів, а замикає трійку лідерів іспанська "Барселона", вартість якої становить 5,65 мільярда доларів.

До першої десятки найдорожчих футбольних клубів світу за версією Forbes у 2025 році також увійшли:

  1. Реал Мадрид – 6,75 млрд $ (дохід: 1,129 млрд $)
  2. Манчестер Юнайтед – 6,6 млрд $ (дохід: 834 млн $)
  3. Барселона – 5,65 млрд $ (дохід: 821 млн $)
  4. Ліверпуль – 5,4 млрд $ (дохід: 773 млн $)
  5. Манчестер Сіті – 5,3 млрд $ (дохід: 901 млн $)
  6. Баварія – 5,1 млрд $ (дохід: 827 млн $)
  7. ПСЖ – 4,6 млрд $ (дохід: 870 млн $)
  8. Арсенал – 3,4 млрд $ (дохід: 771 млн $)
  9. Тоттенгем – 3,3 млрд $ (дохід: 666 млн $)
  10. Челсі – 3,25 млрд $ (дохід: 591 млн $)

Оприлюднений рейтинг демонструє не лише фінансову міць провідних європейських футбольних клубів, але й підкреслює зростання їхньої вартості на світовому ринку. Лідерство мадридського "Реала" зі значним відривом підтверджує його статус одного з найуспішніших та найприбутковіших футбольних брендів у світі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

футболРеал
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