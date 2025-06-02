Рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу за версією Forbes у 2025 році

Авторитетне фінансове видання Forbes оприлюднило свій щорічний рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу у 2025 році. Першу сходинку престижного списку посів мадридський "Реал", вартість якого сягнула рекордних 6,75 мільярда доларів . Річний дохід "вершкових" також вражає – 1,129 мільярда доларів .

Другу позицію у рейтингу посів англійський "Манчестер Юнайтед" з оцінкою у 6,6 мільярда доларів, а замикає трійку лідерів іспанська "Барселона", вартість якої становить 5,65 мільярда доларів.

До першої десятки найдорожчих футбольних клубів світу за версією Forbes у 2025 році також увійшли:

Реал Мадрид – 6,75 млрд $ (дохід: 1,129 млрд $) Манчестер Юнайтед – 6,6 млрд $ (дохід: 834 млн $) Барселона – 5,65 млрд $ (дохід: 821 млн $) Ліверпуль – 5,4 млрд $ (дохід: 773 млн $) Манчестер Сіті – 5,3 млрд $ (дохід: 901 млн $) Баварія – 5,1 млрд $ (дохід: 827 млн $) ПСЖ – 4,6 млрд $ (дохід: 870 млн $) Арсенал – 3,4 млрд $ (дохід: 771 млн $) Тоттенгем – 3,3 млрд $ (дохід: 666 млн $) Челсі – 3,25 млрд $ (дохід: 591 млн $)

Оприлюднений рейтинг демонструє не лише фінансову міць провідних європейських футбольних клубів, але й підкреслює зростання їхньої вартості на світовому ринку. Лідерство мадридського "Реала" зі значним відривом підтверджує його статус одного з найуспішніших та найприбутковіших футбольних брендів у світі.