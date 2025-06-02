Операція “Павутина”: Україна довела свою спроможність діяти автономно

Україна самостійно спланувала та реалізувала одну з найбільш масштабних атак на російську стратегічну авіацію без жодної розвідувальної підтримки з боку США. Про це повідомляє американський телеканал CBS News із посиланням на джерела в адміністрації президента США.

1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", внаслідок якої було уражено чотири стратегічні військові аеродроми РФ. Атаку здійснено без залучення розвідувальних даних США, стверджує кореспондентка CBS Дженніфер Якобс.

“Україна здійснила власну розвідку і не залучала американські служби. Операція була повністю самостійною”, — заявила журналістка.

Дані також підтвердили джерела порталу Axios — Вашингтон не був попереджений про операцію заздалегідь. Білий дім підтвердив цю інформацію в коментарі CBS.

СБУ уразила чотири авіабази, де базуються:літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95, надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Ці типи літаків є основними носіями крилатих ракет, що регулярно використовуються для обстрілів території України. Виробництво таких машин у сучасній Росії — вкрай обмежене або неможливе.

За словами СБУ, знищено або виведено з ладу до 34% стратегічної авіації, яка може нести крилаті ракети. Оціночна вартість завданих збитків — понад $7 мільярдів.

Україна завдала удару на рекордну глибину в тилу РФ — штаб з підготовки операції діяв поруч із управлінням ФСБ у російській області, повідомив президент Володимир Зеленський.

Операція “Павутина” стала не лише значним військовим успіхом, а й демонстрацією того, що Україна здатна самостійно проводити високоточні стратегічні операції проти ворога без участі іноземних розвідслужб.