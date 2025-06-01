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Спорт

ПСЖ здобуває перший титул Ліги чемпіонів, розгромивши Інтер 5:0 у фіналі

ПСЖ здобуває перший титул Ліги чемпіонів, розгромивши Інтер 5:0 у фіналі

31 травня 2025 року в Мюнхені відбувся історичний фінал Ліги чемпіонів, де «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) вперше в своїй історії здобув титул, розгромивши «Інтер» Мілан з рахунком 5:0. 

За різницею мʼячів ця перемога є найбільшою за всю історію фіналів турніру.  

Під керівництвом Луїса Енріке, який очолив команду в липні 2023 року, ПСЖ завершив сезон, здобувши “требл”: перемоги в Лізі 1, Кубку Франції та Лізі чемпіонів. Це перший такий успіх для французького клубу.

Ця перемога знаменує нову еру для ПСЖ, який після відходу Кіліана Мбаппе в «Реал» зробив ставку на нових молодих талантів і командну гру.

Теги:

футболпсж
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