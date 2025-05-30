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Полiтика

РФ робить все, щоб наступна зустріч була безрезультатною, – Зеленський

РФ робить все, щоб наступна зустріч була безрезультатною, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Глава держави подякував Туреччині та президенту Реджепу Ердогану за підтримку зусиль України на шляху до справедливого та тривалого миру.

Глава держави висловив вдячність турецькій стороні за організацію зустрічі із російською делегацією у Стамбулі, завдяки якій вдалося звільнити з ворожого полону тисячу громадян України.

– Повернення всіх українців, яких утримує Росія, є одним із наших головних пріоритетів, – наголосив президент.

Сторони також обговорили дипломатичні зусилля України та її партнерів на шляху до встановлення миру.

 – Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже більше тижня не можуть представити так званий “меморандум”, який обіцяли підготувати одразу після обміну "1000 на 1000", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна ще не отримала від РФ жодних документів, Туреччина також.

Однак, за словами глави держави, щоб зустріч не була пустою, треба розуміти її адженду та підготуватися до переговорів.

– На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною, – констатував Зеленський.

Він відзначив важливу роль Туреччини у дипломатичному процесі та подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськиймирні перемовиніУкраїна-Росія
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