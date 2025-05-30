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Війна

Шмигаль анонсував розширення коаліції дронів до 20 країн

Шмигаль анонсував розширення коаліції дронів до 20 країн

Коаліція країн, що спільно працюють над забезпеченням України безпілотними літальними апаратами (дронами), може збільшитися до двадцяти держав. Про це стало відомо під час засідання уряду 30 травня, про що повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника уряду, Бельгія та Туреччина висловили бажання приєднатися до цієї ініціативи. Шмигаль подякував Латвії за її провідну роль у цій коаліції.

Крім того, Прем'єр-міністр нагадав про створення нової коаліції, очолюваної Фінляндією, яка займатиметься питаннями цивільного захисту та будівництва укриттів. Очікується, що до цієї ініціативи приєднаються й інші країни, а загальний обсяг інвестицій в розбудову укриттів може сягнути 14 мільярдів євро.

 Автор: Галина Роюк

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шмигалькоаліція дронів
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