Збільшення українського оборонного бюджету тривожить МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив новий транш для України у розмірі близько 500 мільйонів доларів США в рамках чотирирічної кредитної програми загальним обсягом 15,5 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовин.

Це дев’ята виплата за програмою, затвердженою у 2023 році. У фонді зазначили, що серйозних розбіжностей із українською стороною під час останнього перегляду програми не виникло. Водночас МВФ висловив занепокоєння щодо планів уряду України збільшити витрати воєнного бюджету ще на 400 мільярдів гривень (понад 9,6 мільярда доларів), що може призвести до дефіциту понад 10% ВВП.

Хоча Фонд визнає необхідність посилення оборони на тлі затримок із дипломатичним врегулюванням, експерти очікують чітких роз’яснень, як саме Київ фінансуватиме зростаючі витрати. За словами одного з джерел, можливими джерелами можуть стати внутрішні запозичення.

Крім того, МВФ нагадує про незавершені реформи, зокрема затримку з призначенням голови Державної митної служби, що є однією з умов подальшого фінансування.

Згідно з графіком, наступний транш — приблизно 440 мільйонів доларів — очікується в серпні, якщо Україна успішно пройде черговий перегляд програми. Повне завершення програми заплановане на 2027 рік.