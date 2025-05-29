Створено інноваційний аналіз крові для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера

Американські науковці розробили новий аналіз крові, який суттєво спрощує діагностику хвороби Альцгеймера на ранній стадії.

Penta-Plex Alzheimer’s Disease Capture Sandwich Immunoassay (5ADCSI), здатен одночасно вимірювати п’ять критичних білків, пов’язаних із захворюванням.

На відміну від багатьох інших тестів, які потребують спеціалізованого обладнання і зазвичай аналізують лише один або два маркери одночасно, 5ADCSI може одночасно вимірювати п’ять біомаркерів: два типи амілоїду (Aβ40 та Aβ42), фосфорильований тау-білок, легкий ланцюг нейрофіламентів (NfL) та гліальний фібрилярний кислий білок (GFAP), пише SciTechDaily.

Технологія xMAP®, на якій базується тест, вже широко використовується в багатьох лабораторіях, що робить його впровадження більш доступним.

Нова розробка дає змогу проводити обстеження на хворобу Альцгеймера, подібно до тестів на холестерин та цукор у крові.

— Протягом 10-20 років, необхідних для розвитку хвороби Альцгеймера, такі білки, як амілоїд і тау-білок, повільно накопичуються. Якщо у нас буде доступний аналіз крові, який виявляє ці білки на ранній стадії, ми зможемо розпочати втручання задовго до появи симптомів, — зазначив професор Занді.

Дослідники планують вдосконалювати тест для використання у клінічній практиці. Вчені мають намір перевірити точність 5ADCSI на кількох сотнях пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Довгострокова мета команди — створити оцінку ризику для здоров’я мозку, яка поєднує 5ADCSI з біомаркерами APOE4, варіанту гена, пов’язаного з хворобою Альцгеймера.