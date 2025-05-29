Представник Палестини в ООН Ріяд Мансур розплакався під час свого виступу на засіданні Ради безпеки, у якому критикував Ізраїль за "геноцид" дітей у секторі Гази. Про це пише TRT Global.

У промові Мансур заявив, що Ізраїль створює ілюзію допуску гуманітарної допомоги до анклаву, водночас роблячи все, щоб "життя в секторі Гази було неможливим".

Однієї миті він розплакався, а потім пояснив, що сам має внуків і знає, що вони значать для їхніх родин. Тому бачити ситуацію палестинців і не маючи змоги допомогти — "це понад силу для будь-якої нормальної людини", каже Мансур.

За його словами, справжня мета Ізраїлю — "позбутися палестинців: убиваючи їх, морячи голодом, руйнуючи все довкола, щоб у них не залишалося вибору: або помирати, або тікати".

Мешканці анклаву, мовляв, "уже давно позбавлені води, їжі, ліків і тримаються за життя буквально на волосині".

– Це обурливо. Скільки ще вам потрібно, [щоб діяти]? […] Зробіть щось. Зупиніть цей злочин проти палестинського народу — цей геноцид, — сказав Мансур.

Напередодні Ізраїль заперечив поширену в ЗМІ інформацію про досягнення принципової згоди на нову угоду щодо припинення вогню в секторі Гази та звільнення заручників.