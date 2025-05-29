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Економіка

Україна домовилась із МВФ про 9-й транш на пів мільярда доларів

Україна домовилась із МВФ про 9-й транш на пів мільярда доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility). Про це повідомив 29 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Черговий транш у розмірі близько пів мільярда доларів зможемо отримати після затвердження перегляду виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується протягом місяця, – йдеться в Telegram-каналі прем’єра.

Місія МВФ працювала у Києві протягом 20-27 травня.

За оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка нашої країни залишається стійкою, а уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи, – додав він.

Міністерство фінансів уточнило, що Україна для отримання траншу виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець березня і два структурні маяки: до Верховної Ради подали зміни щодо податкової звітності для цифрових платформ та опублікували звіт про аудит НАБУ.

Місія МВФ відзначила значний прогрес реформи управління публічними інвестиціями в Україні.

Вона наголосила, що збереження середньострокової фіскальної стійкості вимагає продовження зусиль з мобілізації внутрішніх доходів, боротьби з ухиленням від сплати податків та покращення інвестиційного клімату. Важливе значення мають широкомасштабні, довгострокові та ефективні заходи з мобілізації доходів, а також активна реалізація Національної стратегії доходів України.

За час дії програми МВФ EFF до держбюджету надійшло близько $10,1 млрд із передбачених $15,5 млрд.

ForUa.com нагадує, що 20 травня премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала прибув до Ужгорода, де зустрівся з главою українського уряду Денисом Шмигалем. Під час переговорів сторони обговорили безпекові питання, економічну співпрацю та європейську інтеграцію України.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

фінансова підтримкашмигальУкраїна-МВФ
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