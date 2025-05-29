Слідство щодо командира 211-ї бригади завершено, попереду – суд

Державне бюро розслідувань й Офіс генерального прокурора повідомили про завершення розслідування щодо відстороненого від посади командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка.

За даними ДБР, йому інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Фігурантові справи і його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після цього обвинувальний акт направлять до суду, додали в бюро.

«Розслідуванням встановлено, що екскомандир не реагував на факти нелюдського поводження і катування підлеглих йому військовослужбовців. Знаючи про те, що підлеглий йому командир взводу з лютого по липень 2024 року перевищував свої повноваження і знущався над підпорядкованими солдатами, не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності», – зазначили в Офісі генпрокурора.

В ОГП повідомили, що зараз командир 211-ї понтонно-мостової бригади перебуває під вартою. Коментарів Олега Побережнюка щодо справи немає.

У грудні 2024 року видання «Українська правда» оприлюднило інформацію про ймовірні «знущання над військовими, вимагання грошей і кумівство» у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. У статті, серед іншого, йшлося про Владислава Пастуха – командира одного зі взводів у першому батальйоні бригади. За словами джерел УП, він вимагав у військових кошти і знущався над ними під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині і Дніпропетровщині. Він ці твердження публічно не коментував.

Командиру бригади 17 грудня повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 19 грудня суд взяв його під варту з правом внесення 908 400 гривень застави. Але вже наступного дня командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка випустили з-під варти під заставу.

29 грудня працівники Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру командиру 211-ї бригади ЗСУ Олегу Побережнюку в тому, що він, «не реагував на факти знущання і катування над ввіреними йому військовослужбовцями».

Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення понад 12 мільйонів гривень застави.