﻿
Столиця

Сьогодні у Києві стартує черговий "Книжковий Арсенал"

Сьогодні у Києві стартує черговий "Книжковий Арсенал"

Цьогорічна програма охоплює понад 200 подій. Як завжди, окрім виставок та івентів, в програмі дискусії, лекції, воркшопи, презентації та перформанси.  

Як повідомляє The Page, «Книжковий Арсенал 2025» пройде з 29 травня до 1 червня у Мистецькому арсеналі (вул. Лаврська, 10-12).

На відвідувачів також чекає книжковий ярмарок зі 100 великими й 11 малими видавництвами і стендами книгарень, волонтерських та військових ініціатив. Повертається Ярмарок ілюстраторів, де свої роботи презентують 12 митців.Також буде представлено 17 виставкових проєктів. 

Докладніше з програмою «Книжкового Арсеналу 2025» можна ознайомитися за посиланням.
Квитки:
повний — 200 грн
сімейний (2 дорослих + 2 дитини від 12 років) — 500 грн
абонемент на всі дні — 500 грн
Діти до 12 років, пенсіонери, ветерани, ВПО, люди з інвалідністю та інші пільгові категорії можуть відвідати фестиваль безкоштовно (за наявності посвідчення).

Графік роботи Книжкового Арсеналу 2025:

29 травня (четвер): 17:00–21:00
30–31 травня (пт-сб): 10:00–21:00
1 червня (неділя): 10:00–21:00

У разі повітряної тривоги події відновлюються через 30 хв після відбою (але не пізніше 19:30).

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

відкриттякнигиКнижковий Арсенал 2025
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Триста таборів терору: де Росія ховає українських полонених
Головне 29.05.2025 09:43:33
Триста таборів терору: де Росія ховає українських полонених
Читати
"Мирний меморандум" - ультиматум замість компромісу
Головне 29.05.2025 09:17:15
"Мирний меморандум" - ультиматум замість компромісу
Читати
Росія розтягує фронт, готуючись до масштабного наступу
Головне 29.05.2025 08:55:00
Росія розтягує фронт, готуючись до масштабного наступу
Читати

Популярнi статтi