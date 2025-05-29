Цьогорічна програма охоплює понад 200 подій. Як завжди, окрім виставок та івентів, в програмі дискусії, лекції, воркшопи, презентації та перформанси.
Як повідомляє The Page, «Книжковий Арсенал 2025» пройде з 29 травня до 1 червня у Мистецькому арсеналі (вул. Лаврська, 10-12).
На відвідувачів також чекає книжковий ярмарок зі 100 великими й 11 малими видавництвами і стендами книгарень, волонтерських та військових ініціатив. Повертається Ярмарок ілюстраторів, де свої роботи презентують 12 митців.Також буде представлено 17 виставкових проєктів.
Докладніше з програмою «Книжкового Арсеналу 2025» можна ознайомитися за посиланням.
Квитки:
повний — 200 грн
сімейний (2 дорослих + 2 дитини від 12 років) — 500 грн
абонемент на всі дні — 500 грн
Діти до 12 років, пенсіонери, ветерани, ВПО, люди з інвалідністю та інші пільгові категорії можуть відвідати фестиваль безкоштовно (за наявності посвідчення).
Графік роботи Книжкового Арсеналу 2025:
29 травня (четвер): 17:00–21:00
30–31 травня (пт-сб): 10:00–21:00
1 червня (неділя): 10:00–21:00
У разі повітряної тривоги події відновлюються через 30 хв після відбою (але не пізніше 19:30).Автор: Наталка Печерська