Цьогорічна програма охоплює понад 200 подій. Як завжди, окрім виставок та івентів, в програмі дискусії, лекції, воркшопи, презентації та перформанси.

Як повідомляє The Page, «Книжковий Арсенал 2025» пройде з 29 травня до 1 червня у Мистецькому арсеналі (вул. Лаврська, 10-12).

На відвідувачів також чекає книжковий ярмарок зі 100 великими й 11 малими видавництвами і стендами книгарень, волонтерських та військових ініціатив. Повертається Ярмарок ілюстраторів, де свої роботи презентують 12 митців.Також буде представлено 17 виставкових проєктів.

Докладніше з програмою «Книжкового Арсеналу 2025» можна ознайомитися за посиланням.

Квитки:

повний — 200 грн

сімейний (2 дорослих + 2 дитини від 12 років) — 500 грн

абонемент на всі дні — 500 грн

Діти до 12 років, пенсіонери, ветерани, ВПО, люди з інвалідністю та інші пільгові категорії можуть відвідати фестиваль безкоштовно (за наявності посвідчення).

Графік роботи Книжкового Арсеналу 2025:

29 травня (четвер): 17:00–21:00

30–31 травня (пт-сб): 10:00–21:00

1 червня (неділя): 10:00–21:00

У разі повітряної тривоги події відновлюються через 30 хв після відбою (але не пізніше 19:30).