Стало відомо, чому Україна вже вдруге бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо

Чемпіонат світу 2025 року з дзюдо відбудеться 13-20 червня в прорашистській Угорщині.

Збірна України бойкотуватиме чемпіонаті світу-2025 з дзюдо. Про це повідомляє Федерація дзюдо України (ФДУ).

Рішення про бойкот ФДУ ухвалила після того, як Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила Білорусі змагатися на чемпіонаті світу з використанням державної символіки.

Федерація дзюдо України у своїй заяві щодо бойкоту посилається на наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє українцям змагатися на одних турнірах зі спортсменами Росії та Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої країни.

Україна вже вдруге бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо: у 2023 році наша збірна не брала участь у світовій першості через допуск Росії та Білорусі до змагань в нейтральному статусі.

Варто зазначити, що IJF вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії.