Названо перший клуб в історіїї, що виграв абсолютно всі титули

Лондонський "Челсі" здобув перемогу у фіналі Ліги конференцій сезону 2024/25, розгромивши іспанський "Бетіс" з рахунком 4:1. Цей тріумф не лише приніс "синім" перший в історії клубу трофей Ліги конференцій, але й ознаменував унікальне досягнення для всього європейського футболу.

Завдяки цій перемозі "Челсі" став першим клубом в історії, який зумів виграти всі чотири головні європейські клубні турніри: Лігу чемпіонів (2012, 2021), Лігу Європи (2013, 2019), Кубок кубків (1971, 1998) та тепер Лігу конференцій (2025).

Крім того, багата трофейна кімната лондонського клубу поповнилася Суперкубком УЄФА (1998, 2021) та Клубним чемпіонатом світу (2022). Таким чином, "Челсі" зібрав унікальну колекцію з десяти різних європейських та світових титулів, що раніше не підкорялася жодному іншому клубу континенту.

Цей тріумф став першим для "Челсі" з 2021 року, коли команда здобула одразу три трофеї – Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

Варто також зазначити, що Англія стала першою країною, яка має у своєму активі двох різних переможців Ліги конференцій, після того як "Вест Гем" здобув цей трофей у сезоні 2022/23. Перемога "Челсі" остаточно закріпила за лондонським клубом статус одного з грандів європейського футболу, а їхнє унікальне досягнення назавжди увійде в історію.