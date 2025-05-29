Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться 4 червня 2025 року у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Ініціаторами цього засідання виступили Велика Британія та Німеччина. Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО, передає УНН.

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають у штаб-квартирі НАТО Контактну групу з питань оборони України", - йдеться у повідомленні Альянсу.

Місцем проведення зустрічі традиційно стане штаб-квартира НАТО у Брюсселі.

Нагадаємо, формат "Рамштайн" був започаткований після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перша зустріч відбулася 27 квітня 2022 року на авіабазі НАТО в Німеччині. Саме ця зустріч дала старт постачанню Україні важкого озброєння для протистояння російській агресії. Загалом вже відбулося 27 засідань у цьому форматі, об’єднуючи Україну та її міжнародних партнерів.

Останнє, 27-ме засідання Контактної групи відбулося 11 квітня 2025 року. Одним з ключових рішень стало оголошення про створення нової коаліції можливостей з електромагнітних засобів боротьби. Ця ініціатива спрямована на посилення спроможностей України у протидії безпілотним літальним апаратам, захисті комунікацій, а також ідентифікації та знищенні ворожих комунікацій, що має сприяти захисту цивільного населення та військовослужбовців.

Очікується, що під час майбутньої зустрічі 4 червня будуть обговорені подальші потреби України у сфері оборони, а також питання координації міжнародної допомоги.