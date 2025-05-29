Німеччина все ще вагається щодо передачі Taurus Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не виключає передачу Україні крилатих ракет Taurus, однак наголосив, що для цього потрібна підготовка українських військових, яка може тривати кілька місяців.

"Звичайно, це в межах можливого", — відповів Мерц на запитання журналіста щодо потенційної передачі Україні високоточної зброї дальньої дії в ефірі німецького телеканалу ZDF. При цьому канцлер підкреслив, що Тaurus вимагає серйозної технічної підготовки особового складу, тому рішення про надання такої системи має бути зваженим і завчасним.

"Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні", — зазначив глава уряду.

Мерц також зазначив, що передача цих ракет "через пів року або рік не принесе користі Україні сьогодні", а тому Німеччина вже працює над вдосконаленням військової допомоги, яку Київ отримує зараз.

Канцлер підтвердив, що Берлін тісно координує свої кроки з європейськими союзниками, деякі з яких вже передали Україні ракети великої дальності.

Раніше Німеччина неодноразово відмовлялася від передачі крилатих ракет Taurus, посилаючись на ризики ескалації та необхідність глибокої інтеграції в системи управління. Водночас тиск з боку партнерів по НАТО, а також військова ситуація в Україні змусили Берлін переглянути свою позицію.