Екскомандир районного ТЦК отримав п'ять років у буцегарні

П’ять років в’язниці отримав екскомандир районного ТЦК за хабар у 6 000 доларів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Окрім цього, як зазначається, йому упродовж трьох років заборонено обіймати посади, пов’язані з проведенням перевірок військово-облікових документів та врученням повісток резервістам та військовозобов’язаним. Також конфіскації підлягає майно, що належить засудженому.

"Викрили корупційну діяльність оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області. До її організації причетний на той час командир взводу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова. За 6 000 доларів неправомірної вигоди посадовець обіцяв допомогти вирішити питання з мобілізацією. Зокрема отримати медичну документацію, пройти ВЛК з подальшим зняттям з військового обліку, а також надати чисті бланки повісток", - йдеться у повідомленні.

На одержанні "траншу" у 6 000 доларів, в січні 2025 року, його затримали поліціянти. У квітні обвинувальний акт було скеровано до суду першої інстанції.

За підтримки публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону суд визнав підсудного винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вироком суду колишнього командира взводу районного ТЦК та СП засуджено на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з проведенням перевірок військово-облікових документів (військово-облікового документа в електронній формі) в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років та врученням повісток резервістам та військовозобов’язаним на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.