Євробачення-2025: фінал став найпопулярнішим за останні 20 років

Пісенний конкурс Євробачення 2025 став найуспішнішим за охопленням молодіжної аудиторії за всю свою історію.

Гранд-фінал, який пройшов 17 травня у швейцарському Базелі, зібрав біля екранів 166 млн глядачів у 37 країнах – це на 3 млн більше, ніж у 2024 році, повідомляє "Суспільне".

Абсолютний рекорд зафіксовано серед глядачів віком 15-24 роки. Тут частка переглядів склала 60,4%, що майже вчетверо перевищує середній показник каналів-учасників (16,0%).

Загальна частка переглядів гранд-фіналу – 47,7%, найвища з 2004 року.

У країні-господарці Швейцарії фінал дивилися в середньому 1,1 млн глядачів, що на 57% більше, ніж минулого року.

ForUa.com нагадує, що у гранд-фіналі за перемогу змагалися представники 26 країн. Після чотиригодинного марафону пісень і голосувань переможцем став представник Австрії – співак JJ із композицією Wasted Love. Він набрав 258 балів від журі та 178 – від глядачів, впевнено обійшовши конкурентів.

Друге місце посіла Юваль Рафаель з Ізраїля, навколо участи якої вирували та продовжують вирувати скандали, зокрема через різницю у кількості балів між журі та глядачами.

На третій сходинці опинився глем-рокер з Італії Лучіо Корсі, чия композиція сподобалася й представникам України на Євробаченні 2025 – гурту Ziferblat.

До слова, наші музиканти з піснею Bird of Pray увійшли до першої десятки, отримавши девʼяте місце за результатами голосування журі та глядачів. До речі, саме єврофани високо оцінили виступ українців – у 158 балів, а от міжнародне журі дало лише 60.