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Президент Чехії озвучив терміни вступу України до НАТО

Президент Чехії озвучив терміни вступу України до НАТО

Президент Чехії Петр Павел вважає, що швидке приєднання України до НАТО наразі є нереалістичним. Про це він заявив в інтерв'ю Politico, коментуючи майбутнє членство Києва в Альянсі.

Павел прямо вказав, що головною перешкодою для запрошення України до НАТО в короткі терміни є політика президента США Дональда Трампа: "Відверто кажучи, це нереалістично — запросити Україну в НАТО найближчим часом з огляду на опір з боку адміністрації Трампа", — зазначив чеський лідер.

Попри це, Павел закликав союзників не відмовлятися від стратегічної мети повноправного членства України в НАТО, наголосивши, що вступ Києва значно посилить Альянс.

Водночас, президент Чехії також виступив за посилення економічного тиску на Росію:

"Ми повинні створити набагато більший тиск з економічного боку, тому що очевидно, що Росія має великі труднощі", — заявив Павел, підкреслюючи важливість санкцій та торгових обмежень як інструменту стримування агресії Кремля.

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Петр Павелвступ України до НАТО
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