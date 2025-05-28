В Україні народилося немовля, якого зачали після загибелі батька-військового

У Рівному на світ з'явився хлопчик, якого зачали за допомогою репродуктивних технологій після загибелі батька на полі бою з російськими загарбниками.

"Це не сюжет фільму. Це реальна історія кохання, сили й віри. Наталя — дружина Героя, який загинув на фронті, захищаючи Україну, розповіла про шлях, який вони розпочинали разом із чоловіком. Ще за життя, через проблеми з чоловічим здоров’ям, Юрій здав сперму на зберігання", — зазначили у Рівненському обласному перинатальному центрі.

У перинатальному центрі повідомили, що після загибелі чоловіка Наталія зробила свідомий, глибоко особистий крок: наважилася подарувати життя їхньому спільному сину. А разом з тим — зберегти частинку Юрія поруч із собою.

"Так на світ з'явився Юрчик. Ім’я — на честь тата. Зовнішність — як дві краплі води, віддзеркалення свого тата-Героя. Ця історія - про любов, яка сильніша за смерть. Про материнство, натхненне пам'яттю. Про життя, що народжується всупереч усьому", — наголосили у центрі.

Медики уточнили, що Наталія народила 20 травня 2025 року, а чоловік загинув 21 травня 2024 року.