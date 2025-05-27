Стали відомі місце та час матчів плей-оф за право участі в Чемпіонаті УПЛ

Дирекція Української прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів плей-оф за право участі в Чемпіонаті УПЛ сезону 2025/26.

Плей-офф

29 травня (четвер)

«Кудрівка» – «Ворскла» 15:30

«Лівий Берег» – «Металіст» 1925 18:00

1 червня (неділя)

«Ворскла» – «Кудрівка» 13:00

«Металіст 1925» – «Лівий Берег» 15:30

Варто зазначити, що свій домашній поєдинок «Кудрівка» гратиме в Києві на стадіоні «Оболонь». Обидва матчі «Лівого Берега» з «Металістом 1925» відбуватимуться на стадіоні «Лівого Берега».

З Першої ліги до УПЛ вже вийшли «Епіцентр» та СК «Полтава», а «Чорноморець» та «Інгулець» понизилися у класі і проведуть наступний сезон у Першій лізі.