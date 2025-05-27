Геннадій Кривошея: 68 мільярдів на метро Троєщини - непрозорість фінансування викликає питання

Киів хоче взяти 68,0 млрд.грн. кредиту для будівництво метро на Троєщину…

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, про ситуацію з метро на Троєщину.

Метро звичайно на Троєщину деж потрібно, але є ряд питань:

- звідки взялася сума кредиту 68 млрд.грн.?

- куди, скільки і на які саме роботи та які строки потрібен кредит?

- де звіт?

чому під цей проект не підготували відповідний звіт по використанню коштів стосовно вже проведених роботі та витрачених коштів?

- чи враховано тут питання щодо залишків коштів близько 14 млрд.грн. з минулого року?