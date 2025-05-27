Геннадій Кривошея: 68 мільярдів на метро Троєщини - непрозорість фінансування викликає питання

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, про ситуацію з метро на Троєщину.
Киів хоче взяти 68,0 млрд.грн. кредиту для будівництво метро на Троєщину…
Відповідний проект зареєстровано за ініціативи міського голови Віталія Кличко.
Метро звичайно на Троєщину деж потрібно, але є ряд питань:
- звідки взялася сума кредиту 68 млрд.грн.?
- куди, скільки і на які саме роботи та які строки потрібен кредит?
- де звіт?
чому під цей проект не підготували відповідний звіт по використанню коштів стосовно вже проведених роботі та витрачених коштів?
- чи враховано тут питання щодо залишків коштів близько 14 млрд.грн. з минулого року?
Потрібно зрозуміти як і чому змінювалася вартість будівництва, адже 8 років тому була заявлена зовсім інша його ціна …
Окреме питання — чому за рік так не опрацьована пропозиція Громадської ради щодо альтернативного проекту та зниження вартості робіт?
Також хотілося б зрозуміти, які ще кредити на сьогодні виплачує місто.
Щоб цей кредит не став тягарем для столичного бюджету в період воєнного стану.
Доречі, не зрозуміло чому не заплановано розгляд даного проекту рішення на бюджетній комісії ?
Питань дуже багато.
Цікаво чи готові їх ставити депутати, чи вони просто за це проголосують в сліпу???