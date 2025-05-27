Президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам створити "буферну зону" на території України, що змусило російську армію змінити пріоритети та перекинути ресурси. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW, посилаючись на військового оглядача Костянтина Машовця, повідомляють, що Росія перекинула частини 752-го мотострілецького полку та 200-ту мотострілецьку бригаду для посилення наступу в північній частині Сумської області. Раніше ці підрозділи брали участь у боях на Борівському, Лиманському та Бахмутсько-Часовоярському напрямках.

"Передислокація сил з-під Часового Яру свідчить про те, що російське військове командування може мати намір відкласти свою наступальну операцію проти Костянтинівки", – зазначають в ISW.

Аналітики вважають, що російське військове командування може спробувати одночасно продовжити наступ у Донецькій області та створити "буферну зону" на півночі Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Під час зустрічі з чиновниками Путін обговорював ідею створення щонайменше 25-кілометрової "буферної зони" на півночі Сумщини. Аналогічну зону Росія намагається створити і на півночі Харківської області.

В ISW вважають, що "буферні зони" потрібні Кремлю для виправдання розширення претензій на українські території.

Також аналітики підтверджують оцінку української розвідки про те, що Росія прагне досягти капітуляції України та готується до потенційного конфлікту з НАТО. Кремль відновив наратив про незаконність розпаду СРСР, що може свідчити про наміри заперечити незалежність колишніх радянських держав.