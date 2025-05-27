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Захід втрачає єдність щодо санкцій проти Росії

Захід втрачає єдність щодо санкцій проти Росії

Спільні зусилля Заходу з протидії ухиленню Росією від міжнародних санкцій опинилися під загрозою — трансатлантична координація фактично зупинилася. Про це йдеться у внутрішньому звіті Міністерства закордонних справ Німеччини, зміст якого оприлюднила німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Згідно з конфіденційним документом, глава санкційного комітету Європейського Союзу Девід О’Салліван констатував «повний розвал трансатлантичної координації» у питанні боротьби з обхідними схемами, які Росія використовує для уникнення обмежень. За його словами, наразі взагалі не ведуться жодні спільні контакти між ЄС та США з цього приводу.

Крім того, як наголошується у звіті, співпраця країн "Великої сімки" також втратила динаміку, а домовленості, які раніше дозволяли оперативно запроваджувати узгоджені санкційні пакети, зараз практично не працюють.

У цьому контексті, як зазначає видання, стає незрозумілим, яким чином західні союзники планують узгодити новий санкційний пакет проти Росії, про необхідність якого неодноразово заявляли лідери ЄС. Адже без злагодженої позиції США жодні економічні чи технологічні обмеження не будуть достатньо ефективними.

Додаткову напругу вносить і політична невизначеність у США: деякі експерти вважають, що президент Трамп хоче якнайшвидше відновити співпрацю з Росією. Це суттєво послабить санкційний фронт і може призвести до розколу в західному таборі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році США, ЄС, Велика Британія, Канада, Японія та інші країни запровадили масштабні санкції проти Москви. Вони охоплюють фінансовий сектор, експорт високих технологій, енергетику, логістику та оборонну промисловість.

Втім, Росія активно шукає обхідні шляхи, використовуючи треті країни, фіктивні компанії та складні ланцюжки постачання, зокрема через держави Центральної Азії, Туреччину, ОАЕ та Китай. Саме тому ефективна міжнародна координація є критично важливою для запобігання цим схемам.

Проте, як показує останній звіт, Захід наразі не здатен діяти єдиним фронтом, що створює вікно можливостей для Кремля.

 

 

Теги:

санкції проти РФ
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