"Динамівець" удруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ

Взявши участь у 28-ми матчах УПЛ, Ванат 17 разів відзначився голом у воротах суперників.

Форвард київського «Динамо» Владислав Ванат став найкращим бомбардиром Української Премʼєр-Ліги сезону 2024/25.

Взявши участь у 28-ми матчах УПЛ, Владислав 17 разів відзначився голом у воротах суперників. Два з цих мʼячів він забив з пенальті.

У підсумку він випередив найближчого переслідувача, Єгора Твердохліба з «Кривбаса», на три влучних постріли.

Нагадаємо, Ванат став найкращим бомбардиром УПЛ і у минулому сезоні. Тоді на його рахунку було 14 голів у 27-ми іграх. У позаминулому сезоні 2022/23 він забив 12 мʼячів у 25-ти матчах. Провівши сезон 2021/22 в оренді у одеському «Чорноморці», Владислав забив 3 голи у 17-ти матчах. А дебютував в УПЛ Ванат наприкінці сезону 2020/21, у матчі «Колос» – «Динамо», що відбувся 9 травня 2021 року.

Крім того, Владислав є рекордсменом молодіжного чемпіонату України, забивши 26 голів у одному сезоні (2020/21).