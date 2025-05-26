Із російського полону повернули бійця, якого назвали покидьком

Під час другого етапу обміну полоненими, який відбувся 24 травня, до України, імовірно, могли повернути українського військового, який ще у 2021 році нібито перейшов на бік росіян. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна не могла впливати на списки полонених.

Про це Юсов розповів у коментарі «Суспільному».

Про повернення цього чоловіка з полону одним із перших розповів в історіях в Instagram український ветеран, учасник авіапрориву до оточеного Маріуполя Віктор Лахно (Лелека). Про це також написали командир 1 корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко та керівниця «Асоціації родин захисників “Азовсталі”» Катерина Прокопенко.

Як помітив учасник авіапрориву до Маріуполя, на кадрах з обміну був чоловік, схожий на Анатолія Тараненка, якого у 2021 році пропагандистське видання «Известия» представило як бійця ЗСУ, який «перейшов на бік» так званої Донецької народної республіки, створеної росіянами.

У тому сюжеті він відвідав окупований Донецьк та село Сигнальне, що неподалік.

«Якщо не враховувати навіть цих фактів, свідчення колишніх полонених дадуть можливість відкрити кримінальне провадження за державною зрадою, нові свідчення у воєнних злочинах, нові обставини теракту в Оленівці», — писав Лелека.

На одному зі скриншотів видно, що Лахну розповіли, як цього чоловіка заселили «до нас на барак». Там він нібито казав, що воюватиме проти українців та «різатиме» їх.

Тим часом Прокопенко в дописі про те, що в обміні не було жодного бійця бригади «Азов», написав таке: «Повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців».

Представник ГУР МО Андрій Юсов відреагував на цю інформацію та зазначив, що Україна не мала можливості впливати на списки обміну, зокрема через стислий термін підготовки: обмін провели менш ніж за тиждень.

«Ми не могли впливати на списки. росія передала тих, кого була готова передати, Україна — також», — пояснив Юсов.

Він також додав, що слідчі зараз займаються ідентифікацією цього чоловіка та перевіркою обставин.