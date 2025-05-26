Ізраїль планує масштабну операцію в Газі та переселення палестинців

Ізраїль має намір взяти під свій контроль значну частину сектора Газа в рамках нової військової операції під кодовою назвою "Колісниця Гідеона", повідомляє Bloomberg. За даними видання, планом передбачається переселення близько 2 мільйонів палестинців до трьох визначених районів прибережної смуги.

Згідно з повідомленнями, Ізраїль має намір встановити контроль над 75% території сектора Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що 10-денна операція спрямована на повний розгром угруповання ХАМАС та звільнення заручників, які утримуються бойовиками. Нетаньягу також зазначив, що в підсумку вся територія Гази буде під контролем ізраїльських військ, проте не надав деталей щодо подальших планів.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що "все населення сектора Газа, загальна площа якого становить лише 226 квадратних кілометрів, буде переміщено до трьох районів, що займають 25% території: південного району Мавасі, центрального сектора Газа та міста Газа на півночі".

Наразі ізраїльські військові офіційно не підтвердили цю інформацію, проте заявили, що їхні війська та танки вже контролюють близько 40% території Гази.

Президент США Дональд Трамп висловив бажання якнайшвидшого завершення війни в Газі, навіть на тлі розширення ізраїльських військових операцій. "Ізраїль, ми ведемо з ними переговори, і ми хочемо подивитися, чи зможемо ми якнайшвидше зупинити всю цю ситуацію", - заявив він у неділю.

Паралельно з військовими планами, Ізраїль запроваджує підтримувану США систему розподілу гуманітарної допомоги, щоб на першому етапі забезпечити продовольством близько половини цивільного населення анклаву. Країна зазнала значної міжнародної критики через блокаду допомоги, яка тривала з початку березня. За повідомленнями, Ізраїль припинив постачання будь-якої допомоги після завершення перемир'я з ХАМАС, що викликало побоювання щодо можливого голоду серед населення. Зусилля Катару, Єгипту та США щодо посередництва у новому припиненні вогню та звільненні заручників наразі не принесли результатів.

З'явилися повідомлення про відновлення постачання гуманітарної допомоги до Гази, а запуск нової програми допомоги заплановано на понеділок. Проте ці зусилля опинилися в тіні несподіваної відставки в неділю голови Gaza Humanitarian Foundation (GHF), швейцарської некомерційної організації, яка отримує підтримку від США та Ізраїлю для розподілу допомоги в Газі.

Виконавчий директор GHF Джейк Вуд у своїй заяві наголосив, що "неможливо реалізувати цей план, суворо дотримуючись гуманітарних принципів гуманності, нейтралітету, неупередженості та незалежності, від яких я не відмовлюся".

Незважаючи на відставку керівника, у пізнішій заяві фонд повідомив, що його вантажівки з гуманітарною допомогою "завантажені та готові до відправлення" і що організація, як і раніше, планує розпочати доставку допомоги до Гази з понеділка, маючи намір охопити "понад мільйон палестинців до кінця тижня".

Довідково:

ХАМАС, який визнаний терористичною організацією Сполученими Штатами та Європейським Союзом, спровокував нинішній конфлікт, здійснивши напад на південь Ізраїлю, в результаті якого загинуло 1200 осіб і було захоплено 250 заручників. За даними міністерства охорони здоров'я палестинської території, контрольованої ХАМАС, внаслідок ізраїльського наступу в секторі Газа загинуло понад 53 000 осіб. Ізраїль втратив понад 400 військовослужбовців у боях у секторі Газа.